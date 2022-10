Pisa, Canestrelli: “Palermo? Sfida difficile. Barbera e contestazione dei tifosi…”

Il difensore del Pisa, Simone Canestrelli, in vista del match contro il Palermo

Manca sempre meno a Palermo - Pisa , match della nona giornata del campionato di Serie B in programma allo stadio "Renzo Barbera",sabato 15 ottobre alle 14:00. La formazione rosanero di Eugenio Corini ospita la compagine nerazzurra guidata nuovamente da Luca D'Angelo , subentrato all'esonerato Rolando Maran , dopo un disastroso avvio di stagione per i toscani. Nel corso di un'intervista concessa durante il format di approfondimento calcistico“Il Neroazzurro”, il difensore del Pisa SC Simone Canestrelli si è espresso sul pari a reti bianche maturato contro il Parma dell'ultimo turno del torneo cadetto, proiettandosi anche alla prossima gara, che vedrà la squadra nerazzurra confrontarsi con il calore del pubblico del "Barbera". Di seguito le dichiarazioni del centrale di difesa.

SULL'AVVIO DI STAGIONE - “Siamo in crescita rispetto all’inizio travagliato a causa di tanti motivi, dobbiamo continuare così e fare sempre meglio. Dobbiamo uscire da quelle zone di classifica pericolose. L’inizio è stato diverso da quello che immaginavo ma sono dell’idea che bisogna mantenere l’equilibrio; essendo tanti nuovi giocatori e stranieri, poteva esserci un periodo di adattamento. Adesso ci stiamo conoscendo e siamo sulla buona strada”.

VERSO IL PALERMO - "L’anno scorso ero a Crotone un ambiente molto caldo, simile a quello che troveremo sabato, sarà però anche bello giocare in un clima come quello. Partita difficile e poi troveremo un ambiente difficile con i loro tifosi in contestazione. Sarà una battaglia e dovremmo farci trovare pronti".