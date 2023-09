Pisa, Aquilani: “Infortuni? Periodo allucinante, ma no alibi. De Zerbi un esempio”

I TIFOSI -"L’impatto col pubblico è stato bello, ho visto una grande passione, sentono tutti la squadra come propria. Pisa è una piazza difficile perché esigente, ma questo aspetto mi stimolava da calciatore e mi stimola tutt’oggi anche da allenatore. Questo premio è storicamente dedicato a chi vive e offre la sua vita allo sport ed è motivo di grande orgoglio per me. De Zerbi? Per me è uno dei più bravi. La sua crescita e la sua evoluzione le ho seguite da vicino ed è qualcosa che mi piace e alla quale mi ispiro", ha concluso Aquilani.