Lucca all’Ajax, parla l’agente: “Vi racconto com’è nata la trattativa con i Lancieri”

Lorenzo Lucca lascia la Serie A per trasferirsi all'Ajax. Il classe 2000 è approdato nel club olandese dal Pisa con la formula del prestito fino al 30 giugno 2023. L'accordo prevede anche l'opzione di acquisto da parte dei Lancieri. A pochi giorni dall'ufficialità, arrivata attraverso i canali ufficiali dell'Ajax, l'agente dell'ex Palermo Antonino Imborgia ha raccontato ai microfoni di "Gianlucadimarzio" la trattativa che ha portato Lucca nello storico club dei Paesi Bassi.

“Era tutto fatto con il Bologna, poi è tornato l’Ajax in modo concreto e il ragazzo ha scelto di andare lì. Ma quando lo chiamai la prima volta gli dissi che sul tavolo dall’Olanda non c’era ancora niente, così che non ci sperasse troppo. Poi in ventiquattro ore è cambiato tutto. Devo dire che a Lucca non appartengono le cose normali, lineari. Era successa una cosa simile già a gennaio con il Sassuolo”.

Il procuratore ripercorre la stagione di Lucca al Pisa, con il quale l'ex Palermo ha segnato 6 gol nelle prime 7 giornate: “Su questo è necessario fare chiarezza. Il problema di Lucca, soprattutto nella seconda parte della stagione, non è stato assolutamente di natura mentale ma fisica. Lorenzo non stava bene, per il Pisa però era un giocatore importante e quindi giocava. Lui anche ovviamente era d’accordo. E alla lunga tutto questo non gli ha fatto bene. Inutile dirti che dopo tutti quei gol alla finestra si sono affacciati in tanti e da ogni parte d’Europa. Dall’Inghilterra alla Germania. Anche se non c’è stata nessuna trattativa. Durante il mercato di gennaio il Sassuolo lo aveva chiuso. Era tutto fatto, poi all’ultimo il Pisa ci ha ripensato. Lucca stava venendo a Milano per firmare, invece ha girato la macchina ed è tornato a casa. Te lo dicevo prima che è nel suo destino il fatto che cambi tutto all’ultimo”.

Poi, l'agente, racconta la trattativa con l’Ajax: “Mi avevano chiesto la disponibilità già venti giorni prima, dicendo però che avevano altre priorità. Una su tutte la cessione di Lisandro Martinez allo United. Ci avevano quindi chiesto tempo e noi ci eravamo mossi in altre direzioni. Lo volevano la Cremonese, il Bologna e il Sassuolo, che però doveva prima fare delle uscite davanti. I rossoblù invece si erano mossi in modo concreto e deciso. Era fatta, mancavano gli ultimi dettagli. Poi è arrivato l’Ajax in maniera repentina e abbiamo scelto di andare lì. Ma abbiamo fatto tutto con grande chiarezza e rispetto delle parti in causa. Quando ti chiama un club così è inevitabile che accetti, quasi senza pensare”.