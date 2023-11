Ds Pisa: “Segnali positivi, Aquilani ha idee particolari. Mercato? Rispondo così”

Le parole di Stefano Stefanelli: "In Italia siamo maestri dell'impazienza ma quando si vede voglia di crescere, di migliorare, è giusto prendersi qualche momento in più".

"Il Pisa è un club aperto, ai mercati internazionali. La proprietà richiede questo e i professionisti che ci lavorano hanno esperienza in questo mondo. Siamo aperti a questo tipo di trattative ed eventi, è una prima volta per me ma molto bella e di grande crescita. Un evento così è un'esperienza particolare, bella: incontri professionisti e dirigenti da tutto il mondo, non capita tutti i giorni". Lo ha detto Stefano Stefanelli, intervenuto ai microfoni di "Tuttomercatowe" dal TransferRoom Summit. Diversi i temi trattati dal direttore sportivo del Pisa: dal momento della squadra allenata da Alberto Aquilani, reduce dalla vittoria conquistata ai danni del Sudtirol, al mercato di gennaio. Ma non solo...