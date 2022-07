Calciomercato Pisa, idea Kurtic: anche tre club di Serie A sull’ex Palermo

Il calcio italiano (ri)punta i fari sullo sloveno Jasmin Kurtic. L'ex centrocampista di Palermo e Parma ha attirato l'attenzione di diversi club di Serie A e Serie B dopo la convincente stagione disputata con la maglia del PAOK Salonicco cucita sul petto. Ben diciotto reti in cinquantuno partite per il classe 1989 che, adesso, potrebbe rientrare in Italia per dimostrare di poter ancora essere in grado di spendere le proprie cartucce a livelli importanti.