Calciomercato Palermo, Lucca al centro dei riflettori: si muove il Pisa. Le ultime

Lorenzo Lucca è l'uomo mercato del Palermo di Dario Mirri

"Anche il Pisa interessato al bomber". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", focalizzando la propria attenzione sul futuro del centravanti classe 2000 che si è distinto tra le fila palermitane per spiccato senso del gol e non solo. Stiamo parlando di Lorenzo Lucca: prototipo perfetto del centravanti boa in grado di far salire la propria squadra nei momenti di difficoltà, facendo a sportellate e tenendo botta negli attimi decisivi del match. Lo stacco imperioso in dote al classe 2000 è una delle caratteristiche principali che ha attirato l'interesse di diversi club della massima serie italiana.