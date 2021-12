VIDEO Pescara-Pistoiese 2-0, Rauti entra e segna: guarda il gol dell’ex Palermo

L'ex attaccante del Palermo ha firmato il gol del 2-0 in occasione del match valevole per la 18a giornata del Girone B di Serie C

Mediagol (nc) ⚽️

Il Pescara ottiene il bis dopo la vittoria conquistata sul campo del Grosseto. Un successo, quello ottenuto dagli uomini di Gaetano Auteri contro la Pistoiese in occasione della sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie C-Girone B, rimediato grazie alle reti messe a segno da Diambo e da Nicola Rauti. Un gol per tempo. Entrato in campo al minuto 22 della ripresa, l'ex attaccante del Palermo - di proprietà del Torino ed in prestito al Pescara - ha firmato il raddoppio al 33esimo, sfruttando l'assist di Pompetti e chiudendo di fatto i conti.

"Sto lavorando tanto, dobbiamo rimetterci in discussione, io per primo. Non mollo, cerco di sfruttare le occasioni e togliermi qualche soddisfazione insieme ai miei compagni - ha dichiarato Rauti, intervenuto ai microfoni Rete 8 al termine del match -. L’assist di Pompetti? Marco è un fenomeno, lo conosco dai tempi della Nazionale giovanile e non sono sorpreso da quel passaggio, gran parte del merito è suo. Se tornerò al Torino a gennaio? Non ho parlato con i dirigenti, più avanti faremo le giuste valutazioni. Ora penso solo al Pescara e darò tutto per questa maglia. Sono felice per il gol, il mio compito è segnare e aiutare la squadra. Non devo fermarmi perché finora il mio percorso non è stato soddisfacente".