Pescara, l’ex Palermo Rauti: “Voglio seguire le orme dei giovani passati da qui”

Le dichiarazioni rilasciate da Nicola Rauti, attaccante di proprietà del Torino, in prestito al Pescara

Lo scorso 31 agosto l'ufficialità: Nicola Rauti è un nuovo calciatore del Pescara . Il giovane attaccante classe 2000, che nel corso della scorsa stagione ha vestito la maglia del Palermo in Serie C , è approdato alla corte di Gaetano Auteri a titolo temporaneo dal Torino sino al 30 giugno 2022. Si è conclusa, dunque, dopo appena un anno, l'avventura di Rauti in Sicilia: il giocatore, al termine dello scorso campionato, era rientrato dal prestito per provare a convincere il nuovo tecnico Ivan Juric . Le premesse erano buone, poi qualcosa è cambiato.

"Vorrei disputare un campionato da protagonista e aiutare il Pescara a raggiungere l'obiettivo - ha dichiarato l'ex numero 23 rosanero ai microfoni del sito ufficiale del club abruzzese -. Quando sono arrivato c'era un po' di negatività, ma con il tempo l'entusiasmo è cresciuto e credo che ora ci siano i presupposti per compiere l'impresa. Bisogna continuare su questa strada, magari evitando di complicarci la vita come talvolta è successo. Personalmente spero di seguire le orme dei tanti giovani passati da Pescara. Allenarsi con campioni come il Gallo Bellotti, Zaza e Sanabria è stato un onore e un motivo di crescita importante per me", sono state le sue parole.