Pescara-Juve Stabia, Zeman: “Potevamo vincere. Gol annullato? Dico la mia” Lescano…

"Potevamo vincere questa partita, a parte qualche gol sbagliato e quello annullato all'ultimo. Nel primo tempo abbiamo giocato un po' più ordinati, nel secondo tempo con più voglia di fare ma questo non assicura vittoria. Il primo gol di Lescano? In quel momento si sono mossi bene, belle anche le giocate di Merola peccato non abbia segnato. Goal annullato? L'arbitro lo aveva dato, poi ci ha ripensato e non si sa perchè. Penso che si vede chiaramente che il gol era buono. Abbiamo preso due brutti gol, non devi far andare via l'avversario così, sul secondo bisognava chiudere prima",