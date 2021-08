Calciomercato Serie C, Pescara su Rauti: l’ex Palermo nel mirino del club abruzzese

Il Pescara studia il profilo di Nicola Rauti che con la maglia rosanero del Palermo FC è stato uno dei protagonisti nella scorsa stagione di Serie C 2020-2021. Il Torino disposto ad avviare un tavolo di trattativa col club abruzzese per la cessione

In casa Pescara, come riporta un tweet postato dal noto giornalista esperto di mercato e conduttore Sky, Gianluca Di Marzio, si studia il profilo di Nicola Rauti che con la maglia rosanero del Palermo FC è stato uno dei protagonisti nella scorsa stagione di Serie C collezionando 34 presenze e 4 reti.