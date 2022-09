Calciomercato Pescara, infortunio Pellacani: il club punta sull’ex Palermo Struna

L'ex difensore del Palermo è attualmente svincolato dopo l'addio al Montreal

Aljaz Struna potrebbe tornare a giocare in Italia. L'ex difensore del Palermo, che ha vestito la maglia rosanero dal 2013 al 2019 prima di lasciare la Sicilia per trasferirsi in MLS, allo Houston Dynamo, sarebbe finito nel mirino del Pescara.

Il club che milita nel Girone C di Serie C - secondo quanto riportato da "La Casa di C" - sarebbe pronto a tornare sul mercato. Il motivo è il grave infortunio rimediato da Pellacani: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e sei mesi di stop.

Nel dettaglio, il direttore sportivo del Pescara avrebbe chiesto informazioni per il calciatore attualmente svincolato dopo l'addio al Montreal. Riflessioni in corso. Al momento si tratta soltanto di un'idea, ma potrebbe trasformarsi in qualcosa di più nei prossimi giorni. Seguiranno aggiornamenti...