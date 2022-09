Perugia, ufficiale Silvio Baldini: l’ex Palermo riparte dai “Grifoni”. Nello staff…

Dopo l'esperienza a Palermo, conclusa con la vittoria dei playoff e la promozione in Serie B, Silvio Baldini riparte dal Perugia. Il tecnico nativo di Massa riparte dunque dal club umbro, subentrando ufficialmente a Fabrizio Castori, esonerato dopo sole sei giornate di campionato in cui ha raccolto quattro punti. A Perugia, Baldini ritroverà Gregorio Luperini, centrocampista tra i protagonisti della cavalcata con il club rosanero nel campionato di Serie C. Definito anche lo staff del tecnico ex Empoli, tra le altre, attraverso un comunicato ufficiale diramato dalla società biancorosso.