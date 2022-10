Perugia, ufficiale Castagnini: l’ex Palermo è il nuovo ds del club umbro

Tramite una nota ufficiale il Perugia ha annunciato l'insediamento di Renzo Castagnini nel ruolo di direttore sportivo in sostitutuzione di Marco Giannitti , ex dirigente del club umbro che aveva risolto il contratto che lo legava al Grifo a metà ottobre. Di seguito il comunicato diramato dalla società biancorossa.

"AC Perugia Calcio comunica di aver affidato il ruolo di Direttore sportivo a Renzo Castagnini . Il neo direttore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. Castagnini è stato direttore sportivo di Salernitana, Catania, Cosenza, Genoa, Vicenza, Piacenza, Barletta e Brescia, oltre che responsabile osservatori e settore giovanile Juventus. Ultimo incarico a Palermo dove ha conquistato la promozione in Serie B nella scorsa stagione. La società augura al direttore buon lavoro".

Castagnini, la cui ultima esperienza da direttore sportivo è in seno al Palermo FC, da dirigente del club di viale del Fante ha collezionato due promozioni in tre anni dal ginepraio della Serie D alla conquista della B, quest'ultima dopo l'esaltante cavalcata trionfale attraverso i playoff di Serie C, prima di rassegnare le dimissioni - il 27 luglio scorso - , insieme all'ex tecnico SilvioBaldini. Il tecnico originario di Massa è approdato proprio al Perugia qualche settimana addietro, prima di lasciare spontaneamente l'incarico dopo tre sconfitte di fila.