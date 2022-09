Perugia, Silvio Baldini torna in panchina: l’ex tecnico del Palermo erede di Castori

Dopo la splendida cavalcata promozione nei playoff di Serie C vinti con il Palermo e le dimissioni inaspettate da coach del club di viale del Fante, per Silvio Baldini inizia una nuova era professionale. Il tecnico nativo di Massa siederà sula panchina del Perugia. Il club umbro ha infatti deciso di esonerare l'ormai ex mister della formazione biancorossa, Fabrizio Castori. Per il tecnico di San Severino Marche sono risultati fatali i quattro ko rimediati in questo avvio del torneo cadetto, con i soli 4 punti fin qui conquistati, frutto dello 0-0 interno contro il Parma e della vittoria di misura per 1-0 - sempre tra le mura amiche del "Renato Curi" - contro l'Ascoli.