Perugia, parla l’agente dell’ex Roma Rosi: “Escluso per il padel con la moglie? E’ esagerato. Quella promessa al presidente…”

Un’esclusione quantomeno singolare potrebbe portare alla conclusione dell’avventura di Aleandro Rosi con la maglia del Perugia.

Un lungo passato in Serie A, con la maglia della Roma per il difensore, che è stato messo fuori rosa dal suo club per motivi disciplinari piuttosto “singolari”, a causa di una partita a “padel” disputata con la moglie. Un provvedimento che non è davvero andato giù al ragazzo, ad oggi ancora capitano degli umbri. L’agente del calciatore, Flavio Coladarci, si è espresso sulla questione, tramite le colonne del quotidiano nazionale “Il Messaggero”, sulle quali ha dichiarato quanto segue.

“L’esclusione arriva nel momento in cui Aleandro è stato messo sul mercato, spero per scelta tecnica, ma non capisco perché addurre motivazioni disciplinari. È stato escluso perché avrebbe giocato a paddle? Concordo che non si debbano fare altri sport, ma mi pare esagerato visto che ha solo fatto due scambi con sua moglie. Detto questo se quella del Perugia è un scelta tecnica non la condivido pur rispettandola e non vorrei lasciare il giocatore lì se la società non è contenta. Ma Aleandro vuole molto bene al presidente e alla squadra ed è pronto a valutare qualsiasi tipo di richiesta per il bene di tutti, è pronto a chiedere scusa Quando si è abbracciato col presidente al momento del rinnovo, guardandolo negli occhi gli disse che avrebbe voluto portare il Perugia non in Serie B, ma in Serie A. E ancora oggi sogna di poterlo fare” – queste le parole dell’agente del difensore del Perugia, Aleandro Rosi.