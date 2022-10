Perugia-Pisa 1-3, Baldini: “Credo ancora nel mio sogno, l’obiettivo non cambia”

"Primo tempo non all’altezza, poi la squadra mi è piaciuta fino al gol del pareggio". Lo ha detto Silvio Baldini, intervenuto ai microfoni di Umbria Tv al termine della sfida contro il Pisa. Il nuovo tecnico del Perugia ha analizzato la prova offerta dalla sua squadra contro gli uomini di D'Angelo in occasione del match valevole per la settima giornata del campionato di Serie B.