Perugia-Palermo, Castori: “Rosanero forti e con ambizioni importanti. Playoff…”

Le dichiarazioni di Fabrizio Castori, tecnico del Perugia, verso il Palermo

Poco meno di ventiquattro ore e sarà Perugia-Palermo al "Renato Curi", prima giornata del girone di ritorno di Serie B. I padroni di casa hanno concluso la prima parte di campionato con soli 19 punti raccolti, al terzultimo posto insieme al Cittadella. Inizio non positivo per la compagine umbra, che ha cambiato allenatore in corsa. Al posto di Fabrizio Castori è subentrato l'ex Palermo Silvio Baldini, che si è però dimesso dopo sole due gare. La dirigenza del Perugia ha quindi rioptato per Castori. Il tecnico ex Carpi è intervenuto in conferenza stampa, in vista della sfida contro i rosanero, in programma sabato 14 gennaio alle 14. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Affrontiamo una squadra forte, che ha il vice capocannoniere del campionato. Ci vorrà pazienza perché sarà una partita molto equilibrata. Squadra forte, con ambizioni importanti. Ha il vice capocannoniere del campionato e all’andata ci ha messo in difficoltà. Ci vorrà pazienza perché sarà una partita molto equilibrata. Non ho mai battuto Corini e il Palermo? Le tradizioni sono fatte per essere sfatate. Playoff a 7 punti? Non sono affatto tranquillo per la salvezza ancora. Nella vita non si può mai stare tranquilli, a casa mia è una parolaccia. Siamo terzultimi e dobbiamo pensare a salvarci. Sono molto pratico, facevo il ragioniere e i numeri parlano chiaro. Se siamo lì c’è un motivo"

Fabrizio Castori si è infine soffermato sulla sessione di calciomercato invernale, in cui il Perugia ha in primi risolto il contratto con Strizzolo: "La cessione di Strizzolo? Posso dire che è rientrato Matos e cinque attaccanti sono un numero congruo per affrontare il girone di ritorno. La mia esperienza mi porta a dire che il mercato di gennaio non cambia le squadre. Solo il lavoro le cambia. Non chiudo la porta ai nuovi acquisti ma non credo nel mercato di gennaio“.