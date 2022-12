Perugia, Luperini: “Per fare questo calcio bisogna stare bene, ora la salvezza”

"L'avevamo preparata come è andata, siamo veramente soddisfatti. Il mio rendimento ora è di alto livello? Io ce la metto sempre tutta. La crescita fisica conta tanto, fisicamente per fare questo calcio bisogna stare bene. Poi siamo un gruppo unito, queste due partite e quelle degli ultimi mesi hanno dimostrato che ci siamo anche noi, che ce la metteremo tutta e ci toglieremo da questa situazione di classifica", le sue parole.

"Da un po’ tutto sta andando bene, abbiamo fatto risultati consecutivi, siamo inciampati a Cagliari ma in un’ottima partita. Lavorare con il mister è dispendioso ma alla fine i risultati stanno arrivando ed è questo quello che conta. Quando le vittorie non arrivano si vede sempre tutto nero, ora tutto è cambiato e stiamo ricambiando la fiducia del mister. Non è facile vincere partite come questa e se non c’è il gruppo non arrivano. Raccogliamo i frutti di quanto abbiamo seminato, nel girone di ritorno bisogna ripartire da qui", ha concluso Luperini.