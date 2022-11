Perugia, l’ex Palermo Castagnini: “Ecco perché ho accettato. Ho stima per Castori”

"La situazione non è facile e va analizzata – ha attaccato -. Io ho accettato questo matrimonio dopo avere valutato tre elementi rilevanti. Il primo: la storia di questo club, essere qua per me è un grande onore. Mi riferisco però alla storia passata e anche quella attuale, perché ho visto cosa è stato capace di costruire il presidente Santopadre a livello di strutture, sono stato in club importanti come la Juventus e l’Inter e vi posso assicurare che qui c’è tutto quello che serve per lavorare bene. Secondo: la stima che ho per Castori. Due anni fa lo cercai prima che lui scegliesse Salerno dove avrebbe vinto il campionato. Terzo: il Perugia è una buona squadra, ha buoni giocatori e può far bene. Resta il fatto che sinora non hanno reso secondo le possibilità e noi faremo di tutto per cercare di aiutarli a dare il meglio di sé’.