Perugia, l’ex Baiocco: “Palermo? Partita tosta e aperta. Grifo bene in difesa”

"Sarà una partita bella, tosta e molto aperta. Arriva una squadra di qualità ma che sa anche metterla sulla corsa, un avversario difficile da affrontare. Non è un Perugia bello ma compatto, che lavora bene sulla fase difensiva. Ultimamente è riuscito ad essere più incisivo in fase realizzativa. Sono arrivate vittorie importanti. Se si è bravi a percepire nella maniera giusta quanto ti dà una vittoria avendo la possibilità di lavorare fortificando le proprie certezze, la sosta è un bene", le sue parole.

"Le chiavi della parziale rinascita? Dico tempo e pazienza, pur se siamo nell’era del ‘tutto e subito’. Ma i giocatori sono degli esseri umani. Dovevano immagazzinare i principi dell’allenatore. Ora li hanno fatto propri. La bacchetta magica non esiste. Castori è l’arma in più del Grifo? Non è mai solo l’allenatore ad esserlo. Ci vuole anche il sostegno di uno staff di alto livello e Castori credo abbia dei collaboratori che sono come lui. Nel Perugia e più in generale negli sport di squadra non è mai soltanto una componente che può fare la differenza. A farla è la capacità di interazione qualitativa che si crea all’interno del gruppo e fra le diverse parti. Se il Perugia si può salvare? Certo. Ha un organico di tutto rispetto", ha concluso l'ex calciatore del Perugia.