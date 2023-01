Perugia, Dell’Orco: “Palermo? C’è rammarico, colpa degli episodi”

"Speravamo nel bottino pieno, ma guardiamo il lato positivo. Abbiamo giocato benissimo ed avuto non approccio positivo alla gara. Siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare a percorrerla". Lo ha detto Cristian Dell'Orco , intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Palermo . Fra i temi trattati dal difensore del Perugia , che ha analizzato la prova offerta dalla squadra di Fabrizio Castori in occasione del match valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie B , anche i tre gol subiti dopo il vantaggio iniziale.

"Se siamo calati? Sinceramente non ho visto cali fisici, né psicologici. Semmai episodi decisivi che ci sono andati contro. Sul 3-1 potevamo forse gestirla meglio, ma il gol fortunoso del 3-2 ha restituito fiducia al Palermo. Noi siamo stati comunque bravi a concedere poco, ci sta abbassarsi nel finale considerando la loro spinta per pareggiare, magari dovevamo essere più bravi nel non concerne loro due cross pericolosi, non possiamo permetterci questi errori. Sono due punti persi e non uno guadagnato, non c’è dubbio. Mancano diciotto partite, se le approcciamo tutte così e miglioriamo nel non concedere nulla agli avversari, potremo fare bene. C'è molto rammarico, non possiamo negarlo, ma restiamo fiduciosi", le sue parole.