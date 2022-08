Palermo-Perugia, Castori ci prova: obiettivo A con i grifoni dopo Carpi e Salernitana

Obiettivo dei "grifoni" è quello di infastidire le big del campionato cadetto . Fabrizio Castori è un tecnico navigato ed esperto della categoria, che bada al sodo, senza tanti giri di parole . Più concretezza e meno farfugliamenti da calcio-champagne . Di meglio non possono chiedere i tifosi umbri, desiderosi che la loro squadra del cuore compia il definitivo salto di qualità. Nelle ultime otto stagioni 5 le partecipazioni ai playoff promozione per la Serie A . Castori sembrerebbe l'uomo giusto per l'inversione di rotta, dopo l'ottimo campionato da neopromossa vissuto con Alvini alla guida della formazione biancorossa, oggi sulla panchina della Cremonese nella massima serie.

E' un Perugia che all'esordio stagionale in Coppa Italia ha già messo paura al Cagliari, appena retrocesso in B ed una delle contendenti annunciate per la riconquista della Serie A. Gli uomini di Castori erano riusciti a portarsi in vantaggio sul 2-1 e sbagliando clamorosamente la possibilità di allungare sui sardi. Le reti di Lapadula e Viola nel finale, hanno poi consegnato il match al Cagliari. Risultato a parte la formazione umbra ha sfoggiato una prestazione di alto livello, lanciando un forte segnale alle avversarie in campionato, già a partite dalla trasferta di Palermo - chiude cosi il noto quotidiano.