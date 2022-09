Perugia, Cassano su Baldini: Ha idee e sa fare il suo lavoro. Le persone perbene…”

"Nel corso del consueto format di approfondimento calcistico in onda in diretta streaming su "Bobo Tv", l'ex Roma, Milan e Real Madrid, Antonio Cassano, si è soffermato sull'avvicendamento in panchina a Perugia. Il club umbro, dopo il deludente avvio di stagione della compagine biancorossa, ha infatti deciso di esonerare il tecnico Fabrizio Castori ed affidare la guida della prima squadra a Silvio Baldini. Il tecnico toscano, reduce dall'entusiasmante promozione conquistata con il Palermo dalla Lega Pro alla Serie B nella scorsa stagione, ha rassegnato le dimissioni dal club di viale del Fante lo scorso 27 luglio insieme all'ex direttore sportivo rosa Renzo Castagnini. Contratto annuale per Baldini che a Perugia ritrova Gregorio Luperini, giocatore chiave del suo Palermo che ha sbaragliato la concorrenza nei playoff di Serie C 2021-2022 conquistando il salto di categoria. Di seguito le dichiarazioni di Cassano sul ribaltone tecnico in casa umbra.