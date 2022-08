Palermo-Perugia, Castori ne convoca 23 per il match del Barbera: l’elenco completo

Mancano poco più di 24 ore al match d'esordio per la stagione calcistica di Serie BKT 2022-2023 tra Palermo e Perugia, in programma domani 13 agosto allo Stadio "Renzo Barbera", alle ore 20.45. Prima sfida della stagione sulla panchina della compagine rosanero per il neo allenatore del Palermo FC, Eugenio Corini, alla sua seconda esperienza alla guida della formazione siciliana, dopo la prima vissuta in Serie A nella stagione 2016-2017. In vista della gara del "Barbera", l'allenatore della squadra umbra, Fabrizio Castori ha diramato l'elenco dei convocati per la prima di campionato contro il Palermo FC. Di seguito la lista dei 23 calciatori scelti dal mister dei grifoni.