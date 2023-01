Castori: “Li abbiamo stracciati, potevamo vincere 4-0. Arbitro? Palermo privilegiato”

"Abbiamo fatto una grandissima partita. Potevamo vincere 3-0 o 4-0. Nel primo tempo abbiamo dominato, li abbiamo stracciati sotto ogni punto di vista. Abbiamo dato spettacolo puro ed il pareggio non sta né in cielo, né in terra. Tre gol subiti? Loro hanno fatto un tiro e mezzo in porta. Il primo gol è arrivato su palla inattiva, il secondo è stata sfortuna con una autorete su un tiro. Sul terzo abbiamo responsabilità perché abbiamo lasciato spazio per il cross e a Brunori per calciare. Arbitraggio? Voglio sorvolare. I cartellini condizionano l’andamento della gara. Come fai a non ammonire dopo il fallo su Di Carmine. Loro si sono permessi di fare il bello ed il cattivo tempo. Avevano una sanatoria, un privilegio che non so da cosa nasce."