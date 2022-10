Calciomercato Perugia, contatti con Struna: l’ex Palermo potrebbe ritrovare Castori

Avvio di stagione horror per il Perugia di Fabrizio Castori. La formazione umbra, reduce dal ko interno contro il Cittadella, ha mostrato problemi strutturali e lacune tecnico-tattiche, che al momento condannano i grifoni all'ultimo posto nella classifica di Serie B, dopo le prime 11 giornate di campionato. Situazione che non ha visto miglioramenti anche con il momentaneo avvicendamento in panchina, dopo l'esonero di Castori ed il subentro dell'ex Palermo, Silvio Baldini, con quest'ultimo che dopo le tre sconfitte rimediate in altrettante gare sulla panchina del Perugia ha rassegnato le dimissioni da tecnico non senza qualche strascico polemico sul gruppo.