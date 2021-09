VIDEO Pordenone-Parma, Vazquez show in Serie B: guarda il gol dell’ex Palermo

Il Parma supera per 4-0 il Pordenone e conquista la seconda vittoria consecutiva dopo quella contro il Benevento

⚽️

Quattro a zero. E' questo il risultato finale maturato domenica sera allo Stadio "Guido Teghil" di Lignano Sabbiadoro. Una vittoria, quella conquistata dal Parma ai danni del Pordenone in occasione della terza giornata del campionato di Serie B, centrata grazie alle reti messe a segno da Franco Vazquez, Juric, Inglese e Man. Fisicità, qualità, cinismo e superiorità netta. Una partita mai in discussione.

Secondo successo di fila, dunque, per gli uomini di Enzo Maresca e sette punti in classifica. Protagonista della gara, ancora una volta, il Mudo. L'ex fantasista del Palermo ha sbloccato il risultato al minuto 19 del primo tempo con un colpo di testa prepotente sul corner di Brunetta. "Contento per il mio primo goal con il Parma e per i tre punti. Continuiamo così. Forza Parma", ha scritto Vazquez sul proprio account Instagram nel day-after la sfida contro la squadra di Rastelli.

Una prestazione, quella offerta dal numero 10 del Parma che non è certamente passata inosservata. Diverse le testate giornaliste che hanno elogiato la prova dell'italo-argentino, approdato alla corte di Maresca nel corso della sessione estiva di calciomercato in seguito al mancato rinnovo del contratto che lo legava al Siviglia. Pertanto, Vazquez ha scelto di tornare a giocare in Italia, in Serie B. Un campionato che ha già vinto con la maglia del Palermo nel 2014. "Franco Vazquez è di un altro pianeta: gol, assist, intelligenza calcistica. Un alieno per la Serie B", scrive l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport". Mediagol.it vi propone i voti dei quotidiani al calciatore classe 1989.

CORRIERE DELLO SPORT

VAZQUEZ 7-Deluxe Vazquez, che apre le danze con un'incornata prepotente sul corner di Brunetta.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

VAZQUEZ 8 -Semplicemente fantastico, è la mente e il braccio della squadra. E segna il primo gol.