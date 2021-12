Serie B, Parma: stangata per Beppe Iachini! Maxi squalifica per l’ex Palermo

L'ex tecnico del Palermo ha subito una pesante squalifica che lo porterà a sedere in tribuna nelle prossime due uscite degli emiliani

Il Parma sta vivendo una prima parte di stagione difficile, con l'obiettivo del ritorno al più presto in Serie A che in questa stagione sembra essere compromesso. Il tecnico Enzo Maresca, a cui la società aveva affidato l'incarico ad inizio stagione è stato sostituito in corso d'opera da Beppe Iachini che sta provando a dare una scossa all'ambiente. Già negli anni passati a Palermo il tecnico originario di Ascoli Piceno si è sempre contraddistinto per il grande carisma, con questa parte di carattere che in questo caso però lo ha portato a prendere una squalifica.