Serie B, Parma-Pisa in salsa Palermo: Vazquez sfida Lucca, bivio per Maresca

Parma-Pisa si tinge anche di rosanero: la sfida è in programma alle ore 16.15 allo Stadio "Ennio Tardini"

⚽️

Poco più di quattro ore e sarà Parma-Pisa. La grande favorita ai nastri di partenza contro la prima della classe a punteggio a pieno, una delle sorprese di questo avvio di stagione. Ma la realtà dice altro, almeno per ora. Le due sconfitte di fila rimediate dai gialloblù contro Cremonese e Ternana hanno rallentato la crescita della squadra che, tra l'altro, è costretta a fare i conti anche con due casi di positività al Covid-19.

La gara, in programma questo pomeriggio allo Stadio "Ennio Tardini", si tinge anche un po' di rosa. Sono tre, infatti, gli ex Palermo, divisi nelle rispettive squadre, che si sfideranno in occasione della partita valevole per la sesta giornata del campionato di Serie B. Calciatori che nel recente passato hanno vestito la maglia rosanero, rimasti nel cuore dei tifosi.

Franco Vazquez ed Enzo Maresca (in panchina) da una parte, Lorenzo Lucca dall'altra. Se il classe 2000 si sta rendendo protagonista di un ottimo avvio di stagione e sembra aver metabolizzato nel migliore dei modi il salto di categoria, mettendo a segno quattro gol in cinque partite, il Mudo - tornato in estate in Italia dopo l'esperienza di Palermo, dove ha collezionato 105 presenze e 22 reti - sta facendo la differenza nonostante il deludente avvio di stagione dei ducali. Un vero e proprio lusso per la categoria. Entrambi scenderanno in campo dal primo minuto, con Vazquez che tornerà tra i titolari dopo il turno di squalifica scontato a seguito del cartellino rosso rimediato in occasione della gara contro la Cremonese.

Ad essere sotto esame è soprattutto Maresca. Il tecnico è chiamato a fare risultato, con il club che starebbe riflettendo e potrebbe valutare un cambio in panchina in caso di ennesimo passo falso. "Le critiche fanno parte del mio lavoro, le vivo con serenità: so di che si tratta e analizzo tutte le situazioni - ha dichiarato lo stesso allenatore alla vigilia del match -. Mi sento un privilegiato ad allenare il Parma, sento la giusta pressione. La cosa più importante è continuare a lavorare, so che arriveremo dove vogliamo arrivare, non ci si arriva in breve tempo; lavoro tutti i giorni per arrivare dove non ho dubbi arriveremo", le sue parole.

Ma non è tutto; oltre ai calciatori ed al tecnico già citati si annoverano tra le fila del Parma anche il Team Manager Alessio Cracolici, il lifestyle Team Manager Riccardo Gatto ed il Responsabile dell’Area Nutrizione Tindaro Bongiovanni, tutti e tre palermitani doc. C'è, infine, un duello inedito che catalizzerà l'attenzione di tifosi ed addetti ai lavori: quello tra Lucca e Gianluigi Buffon. Riuscirà il bomber di Moncalieri a superare anche l'esperto portiere ex Juventus? Alle ore 16.15 il fischio d'inizio...