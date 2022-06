Serie B, il Parma punta Zanimacchia: sull’esterno anche la Cremonese, Pecchia…

Per la nuova Serie B si prospetta una stagione di fuoco, diverse compagini storiche riunite nel campionato cadetto si contenderanno la promozione in Serie A . Dopo un'annata al di sotto della aspettative, conclusa al dodicesimo posto, il Parma ha l'obiettivo di tornare tra le grandi del calcio. Trovato l'accordo con mister Fabio Pecchia , artefice della promozione in A della Cremonese , i ducali puntano forte su Luca Zanimacchia , esterno offensivo di proprietà della Juventus.

Zanimacchia, uno dei protagonisti della cavalcata dei grigiorossi proprio con Pecchia, sembrava destinato al ritorno in Lombardia, ma nelle ultime ore gli scenari sono cambiati. Come riporta TV Parma, il club emiliano si è inserito nella trattativa anche su spinte del tecnico ex Cremonese, di fatto adesso l'esterno juventino è vicino all'approdo in maglia crociata.