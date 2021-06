Parma, un altro ex Palermo tra i ducali: ecco il collaboratore di mister Maresca

Roberto Vitiello seguirà il neo tecnico, Enzo Maresca, alla guida del Parma

Come riporta il portale sportivo TMW , il trentottenne ex difensore di Palermo e Ternana , già reduce dall'esperienza nello staff tecnico della Fiorentina , farà parte del nuovo staff tecnico dell'allenatore crociato.

Un vero e proprio legame con i colori rosanero per il presidente del Parma, Kyle Krause, che già lo scoro 27 maggio - prima con un tweet e poi tramite i canali ufficiali del club ducale-, ha deciso di affidarsi all'ex centrocampista del Palermo, Enzo Maresca per tentare la risalita in Serie A.