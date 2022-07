Parma, senti Krause: “Palermo? Sarò ad entrambe le partite, magari vedremo un 5-0”

Tra poche verrà presentato a Reggio Calabria il calendario della prossima Serie B, che vedrà la partecipazione di diverse grandi piazze del calcio italiano tra cui Palermo, Bari, Cagliari, Parma e Genoa. Nella giornata di oggi, il presidente del Parma Kyle Krause è intervenuto in conferenza stampa, soffermandosi in particolare sulla sfida tra i ducali e il Palermo, compagine che il patron considera la sua "seconda squadra" in virtù di alcune vicende familiari. Di seguito le sue dichiarazioni: