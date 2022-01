Parma, Rispoli: “Tanti punti interrogativi sul Covid. Iachini? Vedo una squadra…”

Le dichiarazioni dell'ex difensore del Palermo, Andrea Rispoli, oggi in forza al Parma nel campionato di Serie B

COVID-19 - "Dobbiamo avere la convinzione di dover giocare, noi mentalmente sappiamo che dobbiamo scendere in campo e dobbiamo allenarci tutti i giorni per essere pronti a giocarci la nostra partita contro il Crotone. L’ultima nostra partita è stata con l’Alessandria, è passato un mesetto. Non è facile, purtroppo. Ci sono tanti punti interrogativi, noi dobbiamo pensare di fare del nostro meglio in campo e farci trovare sempre pronti, quando poi ci comunicheranno e confermeranno che potremo giocare. Campionato falsato? Non so se sarà falsato, sicuramente quando mancano tanti giocatori in una squadra, sicuramente non è normale. Un conto è giocare con una rosa completa, un conto è giocare con 15 o 20 assenti. Non è una cosa normale. Giocare sempre? Senza calcio non possiamo vivere, è normale che tutelando prima di tutto la salute, dobbiamo andare avanti. Sapendo che è una situazione anomala e delicata, ci sono tantissime situazioni dove il Covid-19 ci sta penalizzando. Però se sappiamo che noi siamo vaccinati e siamo super tutelati da questi vaccini, sappiamo che se non ci sono rischi di salute, preferiamo sempre giocare”.