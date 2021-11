Parma, Ribalta conferma l’ex Palermo Maresca dopo il ko: “Nessun dubbio su Enzo”

Le dichiarazioni del Managing Director del Parma, Javier Ribalta, dopo il pesante ko rimediato dai ducali contro il Lecce

Quattro a zero, è questo il risultato finale del match che ha visto soccombere il Parma al cospetto del Lecce presso lo stadio Via del Mare. Il risultato maturato nella sfida odierna - valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie B - ha fatto sprofondare i ducali al quattordicesimo posto in classifica. Il bottino racimolato da Vazquez e compagni non lascia soddisfatto il team manageriale del Parma che, però, sembra comunque riporre ancora fiducia nel tecnico ex Palermo Enzo Maresca. Ai microfoni di Sky Sport, si è così infatti espresso il Managing Director del Parma, Javier Ribalta: "Non abbiamo nessun dubbio sulla posizione di Enzo. Ovviamente siamo molto delusi e arrabbiati per la prestazione di oggi, ma non c'è nessun dubbio sull'allenatore".