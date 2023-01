Parma, Pecchia su Tutino: “Mai notato poca professionalità”. E su Vazquez…

Pecchia ha poi proseguito: "Abbiamo una rosa molto ampia, siamo la squadra che fatto giocare più giovani, sappiamo che i tifosi vogliono anche altro ma c'è una condivisione totale del progetto. C’è un’apertura del mercato e le valutazioni verranno fatte con il club. Attacco? Vazquez in questo momento ci ha dato un certo equilibrio e fatto grandi prestazioni, ma ovviamente il ritorno di Inglese è importante e ci dà una soluzione in più. Tutino? Non ho mai notato poca professionalità o un atteggiamento sbagliato, mi rendo conto che per qualcuno possa non essere semplice lavorare durante la settimana e trovare poco spazio in partita. È la cosa più avvilente ma fa parte della loro professione, è importante non perdere mai la fiducia. Ci possono essere differenze di minutaggio, anche se non riguarda Tutino, visto che viene da due partite in cui ha giocato da titolare”.