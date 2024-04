Parma, Pecchia: “C’è voglia di meritarci il primato. Spezia valido con giovani forti”

“Credo che vengano a fare ciò che sanno, hanno una rosa valida con giovani forti e arrivano da cinque risultati utili consecutivi. Nelle ultime gare hanno sviluppato sugli esterni poi dipende dagli interpreti che sceglierà D'Angelo. Dovremo rischiare giocate di prima. Non so se sia mancato del cinismo per arrivare alla vittoria, ma nelle ultime due gare abbiamo giocato molto bene e siamo arrivati al tiro spesso, dobbiamo continuare a insistere su questo. Deve essere vissuta come un privilegio questa situazione, perché giocare questo tipo di partita, sono quelle che i giocatori devono volere giocare perché sono quelle che ti danno uno step in avanti di maturità. Ma sempre con leggerezza perché è una partita di calcio e come tale va giocata. La partita è domani poi ce ne saranno altre cinque. C'è ancora un mese di lavoro. La squadra deve costruire e mantenere l'entusiasmo. C'è voglia di meritarci questa posizione di classifica e questo richiede sforzi non solo fisici ma anche mentali. Ma il tutto va vissuto con assoluto equilibrio, con la gioia e la voglia di andarsi a giocare qualcosa di bello. Osorio, Di Chiara, Coulibaly stanno tutti bene, hanno recuperato. In queste ultimi giorni hanno avuto questo dentro-fuori che gli ha interrotto un po' il percorso, ma ora sono rientrati e stanno tutti in buone condizioni. Anche Hainaut e Zagaritis tanno bene entrambi, ma qualcuno dice che domani devo fare la formazione forte. Quella di Bolzano era quella degli scarti (ride NdR). Senza Bernabé c’è la soluzione di giocare con il centrocampo a tre che abbiamo adottato e ci ha dato risultati, soprattutto in termini di solidità ed equilibrio, è una soluzione”.