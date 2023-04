Parma-Palermo, Pecchia: “Ci teniamo stretto Vazquez. Playoff e scontri diretti…”

"Siamo stati pericolosi. Creiamo poche occasioni clamorose ma quando una squadra batte tanti calci d'angoli rispetto alle altre è perché teniamo le squadra avversarie lì dentro. Si può sbloccare il risultato come accaduto oggi con delle palle inattive. Per me lo zoccolo duro è tutta la rosa che ho a disposizione. Tutti dentro sul treno, abbiamo bisogno di tutti. Vedo l'atteggiamento e chi ha più energie scende in campo. Quando trovi squadre che vogliono giocare il campo si apre. Quando devi fare le due fasi si attiva l'attenzione, la nostra è una squadra che è in grado di soffrire. Già a Cittadella sarà una partita totalmente diversa. Vazquez? Lo teniamo stretto. Abbiamo bisogno di tutti, si possono vincere le partite anche con i gol dei difensori. Fischi a Tutino? Non so cosa è successo, ho visto Gennaro in forma. Ha fatto la sua partita. Oggi bel clima, complimenti ai tifosi avversari che hanno riempito lo stadio. Mi fa piacere anche come ha risposto la nostra tifoserie. Che segnale è vincere questo scontro diretto in chiave playoff? Da qui in avanti possono esserci ovunque scontri diretti, è importante vincere. Felici ma ha una giusta importanza, c'è una partita in meno da giocare. Guarderemo alla prossima, insisto sulle capacità di essere concentrati sulla singola partita"