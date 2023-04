Parma-Palermo, Pecchia: “Cercato e trovato varco giusto. Complimenti a Corini”

Dopo la sconfitta maturata alla scorsa contro il Como , il Parma torna a conquistare i tre punti. La compagine di Fabio Pecchia supera il Palermo al "Tardini" per 2-1, reti di Benedyczak e Coulibaly tra primo e secondo tempo intervallate dal pari momentaneo di Soleri . Ducali adesso in zona playoff. Al termine del match, valido per la trentunesima giornata di Serie B , il tecnico Pecchia è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Vittoria contro una squadra che era in grandissima forma e che anche dal punto di vista psicologico era più avanti di noi. Tanti aspetti positivi, la cosa più bella è esser rientrati all'intervallo dopo delle difficoltà con un grande approccio. Abbiamo cercato il varco giusto e abbiamo trovato il gol, da lì in avanti c'è stata solo la voglia di portare a casa un grande risultato. Faccio i complimenti ad Eugenio, non voglio dire altro. A me piace parlare di quello che succede in casa mia, quello che succede dalle altre parti faccio fatica a decifrarlo".