Parma, Maresca in bilico: l’ex Palermo traballa, c’è una pista che porta a Cannavaro

Un avvio tutt'altro che brillante. Enzo Maresca continua ad essere sotto esame: le ultime

"La panchina di Enzo Maresca scricchiola". Apre così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori sulle prestazioni offerta fin qui dal Parma. Due le vittorie conquistate da Franco Vazquez e compagni in sette partite e nove punti in classifica. Poi, due sconfitte e tre pareggi. Un avvio di stagione ampiamente al di sotto delle aspettative; risultati non esaltanti per una squadra che nutre ambizioni di vertice ed in rapporto agli investimenti del club.