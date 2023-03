Parma, l’ex Valiani: “Palermo? Sarà una bella sfida. Vazquez è fuori categoria”

Le dichiarazioni rilasciate dall'ex centrocampista del Parma

"Ho visto la partita casalinga del Parma contro il Genoa. I crociati si sono imposti 2-0 con le reti di Benedyczak e Vazquez. Inoltre ho visto anche altre partite come la sfida contro il Pisa. Ammetto che la squadra crociata mi ha fatto una buona impressione". Così Francesco Valiani, intervistato ai microfoni di "ParmaLive". Fra i temi trattati dall'ex centrocampista del Parma anche la sfida che vedrà protagonisti Franco Vazquez e compagni contro il Palermo di Eugenio Corini: il match è in programma sabato 1 aprile, alle ore 14:00, allo Stadio "Ennio Tardini".

"I crociati distano soltanto una lunghezza dal Palermo. Penso che la sfida del Tardini sarà molto bella. L'andamento del Parma ha un'unica direzione. La squadra crociata punta a mettere in mostra i giovani. E' lecito dedurre che una squadra con questo obiettivo difficilmente possa stare al vertice della classifica, diversamente da altre squadre, come il Genoa ad esempio, composte da giocatori più esperti e maturi. La rosa ducale è formata da giovani di talento che devono ancora affermarsi. Per far ciò occorre tempo. Il Parma ha bisogno di tempo. Ad ogni modo penso che i playoff siano alla portata della squadra crociata", le sue parole.

SU VAZQUEZ E LA DIFESA -"Romagnoli è un giocatore importante. Penso che in Serie B sia consuetudine segnare e subire dei gol. I giocatori del Parma, ripeto, sono molto giovani e devono affermarsi. I crociati hanno bisogno di fare esperienza e affermarsi con il tempo. Vazquez è un giocatore fuori categoria. La squadra beneficia della sua presenza in campo e ne risente quando lui è assente. Il Mudo garantisce sempre inventiva e imprevedibilità per la squadra ducale, che in lui ha un potenziale in più".

PLAYOFF -"La corsa playoff è abbastanza intricata: ci sono tante squadre di valore. Sicuramente ci sono anche molte squadre che pensavano di essere molto più in alto rispetto alla loro attuale posizione di classifica. Penso che la corsa ai playoff vada considerata da Parma in su, anche se allo stesso tempo credo che il Como possa essere una squadra preoccupante, mentre la Reggina, dopo un ottimo girone di andata, si trova invischiata in questa situazione. Reputo che il Parma abbia tutte le carte in regola per giocarsi nel migliore dei modi i playoff", ha concluso Valiani.