Parma, Lanini piace in Serie C: Teramo e Monopoli sull’ex obiettivo del Palermo

L'attaccante attualmente in forza ai 'Ducali' è stato accostato per diverse settimane al club rosanero, prima di finire nel mirino di altre pretendenti nel campionato di Serie C

⚽️

Occhi di Teramo e Monopoli puntati su Eric Lanini.

Giocatore duttile, capace di interpretare più ruoli sul fronte offensivo, il classe '94 torna al centro delle sirene di calciomercato provenienti dalla Serie C. Prima dell'arrivo di Matteo Brunori, il 27enne di proprietà del Parma era diventato, con il passare dei giorni, una delle piste più calde in casa Palermo. Il club targato Hera Hora si era prontamente mosso per tentare di chiudere il trasferimento del calciatore, con quest'ultimo che, successivamente, ha voluto prendere maggiore tempo per aspettare eventuali offerte provenienti dalla Serie B. La compagine rosanero ha poi, di conseguenza, virato in maniera decisa sull'opzione Brunori, arrivato in Sicilia con la formula del prestito dalla Juventus Under 23 per vestire la maglia della franchigia di Viale del Fante.

Il giocatore attualmente in forza ai Ducali si trova adesso invischiato in un limbo dal quale conta di uscire nel corso dei prossimi giorni. Chiusa definitivamente la pista Palermo, si sono aperte altre due possibili opzioni per il futuro dell'attaccante. Come riportato dall'edizione abruzzese odierna del Messaggero, Lanini sarebbe seguito con interesse da Teramo e Monopoli club che disputeranno il prossimo campionato di Serie C. Al momento entrambe le società starebbero studiando il profilo del giocatore di proprietà del Parma.