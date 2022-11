Parma, l’analisi di Pecchia: “C’è grande rabbia, merito al Palermo”

"Il Palermo ha vinto e merito a loro. Se qualcuno vince vuol dire che ha fatto qualcosa in più, i rosa hanno segnato mentre noi abbiamo creato tanto”. Lo ha detto Fabio Pecchia, intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta rimediata allo Stadio “Renzo Barbera” contro il Palermo di Eugenio Corini. Il tecnico del Parma ha analizzato la prova offerta dalla sua squadra in occasione della dodicesima giornata del campionato di Serie B.

“Io ho le idee molto chiare ma sulla partita ci sono momenti in cui siamo entrati in area con facilità ma non con la palla dentro la porta. C'è stato un momento in cui abbiamo palleggiato mantenendo compresso il Palermo. Secondo tempo bellissimo poi una palla inattiva che l'ha deciso. Noi torniamo a casa dopo una grande prestazione. Perdere partite del genere ci fa arrabbiare, c’è grande rabbia. Ci prepariamo per le prossime gare. La voglia è quella di cercare la massima posta in palio. Rosa decimata? I presenti mi stanno dando tantissime risposte, preferisco parlare dei presenti piuttosto che degli assenti”, ha concluso Pecchia.