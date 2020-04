Parma, l’agente di Barillà: “Tutto fa pensare che si riprenderà. Ducali società solida. Sul futuro del mercato”

La parola a Danilo Caravello.

Il procuratore di Antonino Barillà, centrocampista del Parma, si è concesso per un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb in merito a diverse tematiche, partendo dal futuro dei principali campionati italiani: “Tutto fa pensare che si riprenderà e che finiranno i campionati. La Serie B farà fatica e si attrezzerà per dare i verdetti sul campo, chi invece farà fatica è la Serie C perché non è attrezzata per un protocollo medico molto rigido”.

Sul taglio degli ingaggi di aprile, deciso dalla società crociata in comune accordo con i calciatori: “Al di là di ciò che è emerso nelle varie assemblee, uno capisce il momento. Siamo tutti legati a questo mondo e vogliamo che vada avanti. I calciatori sono persone come tutti e capiscono i momenti. I ragazzi a Parma sanno di avere una proprietà solida, oggi conta superare questo momento. È stato un gesto intelligente e dovuto.

Chiosa finale sul calciomercato: “I grandi club potranno fare colpi. Ma sarà un mercato di assestamento. Tutto il sistema avrà delle perdite. Oggi è difficile ipotizzare la ripresa generale e non solo calcistica. Nulla sarà più come prima. Dovremo mantenere le distanze, la sessione di mercato non fa eccezione. Sarà un mercato di videochiamate e incontri singoli”.

