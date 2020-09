Parma, il ds Carli: “Puntiamo due giocatori dell’Atalanta, vi spiego tutto. Kulusevski? Vi dico la verità”

Abbiamo un ottimo rapporto con l’Atalanta, cercheremo di concretizzare qualche affare.

Così il neo direttore sportivo del Parma Marcello Carli, intervenuto in merito ai prossimi obbiettivi del calciomercato dei ducali. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, il dirigente degli emiliani ha voluto fare un doveroso punto della situazione su quelli che saranno i prossimi affari, in entrata e in uscita, dei biancoblu. In particolar modo Carli ha voluto porre la sua attenzione sul saldo rapporto instaurato tra il Parma e l’Atalanta, squadra con la quale – lo scorso anno – i crociati hanno anche concretizzato il colpo Kulusevski: “Con la società nerazzurra il rapporto è importante anche in virtù del precedente Kulusevski: grazie a lui il Parma ha fatto un ottimo campionato e l’Atalanta in pochi mesi ha fatto una plusvalenza straordinaria. C’era questo rapporto e sì, siamo andati a parlare di Traoré e Colley”.

VIDEO Parma, misurazione della febbre e mascherine: i tifosi ducali tornano allo stadio. Le immagini

Come detto dallo stesso Carli, il Parma avrebbe nel mirino Traorè e Colley, due promettenti giovani in forza ai bergamaschi e ai quali gli emiliani sarebbero fortemente interessati. La situazione delle due trattative – ad oggi entrata in una fase di stallo – è stata spiegata e analizzata dallo stesso direttore sportivo dei crociati: “Però per Traorè, che ora è conosciuto come Diallo, c’è un discorso di serenità, c’è una indagine in corso e c’è un temporeggiamento per questo motivo. Per Colley ha temporeggiato l’Atalanta, ha qualche problema legato ai nazionali, a qualche infortunio, e quindi la coperta corta in attacco: a causa di ciò, la trattativa s’è un po’ fermata. Vedremo se ci saranno le condizioni per farla: se ci saranno la definiremo, se non ci saranno non ci strapperemo i capelli”.

Serie A, l’analisi di Lippi: “Gattuso è quello che mi somiglia di più. Scudetto? Juventus favorita, ma Inter e Atalanta…”