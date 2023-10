Parma, Hernani: “Questa è la strada, ma non abbiamo fatto ancora nulla”

"Sono contento per la prestazione e per il gol. Ci avevo provato anche prima poi ci sono riuscito". Lo ha detto Hernani , intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro la Cremonese , andata in scena domenica pomeriggio allo Stadio "Zini". Una vittoria, quella conquistata dal Parma in occasione dell'ottava giornata del campionato di Serie B , ottenuta grazie alle reti messe a segno dallo stesso centrocampista crociato e da Dennis Man .

"Abbiamo giocato in un campo difficile, la Cremonese è nata per andare in Serie A, sapevamo che c’era da soffrire. L’atteggiamento è stato giusto, sono contento per l’atteggiamento dei miei compagni di squadra. Ci abbiamo sempre creduto, volevamo vincere. Venti punti? Continuiamo così, questa è la strada ed è lunga. Non abbiamo fatto ancora nulla. Venezia? Campionato tosto, ovunque vai ci sono squadre che stanno bene. Come noi vogliono lottare per il vertice, dobbiamo affrontarli con la testa giusta e dovremo avere molta attenzione", ha proseguito Hernani in vista della gara contro il Venezia, in programma sabato 7 ottobre, alle ore 16:15, allo Stadio "Penzo".