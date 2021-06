Parma, ecco Franco Vazquez. L’ex Palermo sui social: “Ci aspetta un gran anno”

Il post pubblicato da Franco Vazquez sui social: l'italo-argentino è il nuovo numero 10 del Parma

Rinforzo di qualità ed esperienza per il Parma di Enzo Maresca. Nella giornata di ieri, il club di Kyle Krause ha ufficializzato l'acquisto di Franco Vazquez. L'ex fantasista del Palermo ha scelto di tornare in Italia e di ripartire dalla Serie B dopo non aver rinnovato il contratto con il Siviglia, in scadenza oggi. Nel dettaglio, l'italo-argentino ha firmato un contratto che lo legherà al Parma per i prossimi due anni, fino al 30 giugno 2023, "con opzione di rinnovo al verificarsi di determinate condizioni".