Parma, Di Chiara: “Tifo Palermo sin da piccolo, ai playoff spero possano fare bene”

"Abbiamo fatto una buona partita a livello di collettivo, contro una squadra attrezzata e pericolosa". Lo ha detto Gianluca Di Chiara, intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Palermo, andata in scena venerdì sera allo Stadio "Renzo Barbera". "Abbiamo fatto una grande partita anche con la voglia di non prendere gol, per noi è la terza. Ci abbiamo provato, anche io ho provato a segnare. Ci teniamo la prestazione. Le partite passano ma dobbiamo pensare alla prossima", ha proseguito il difensore del Parma, nato a Palermo il 26 dicembre 1993 e accostato al club di viale del Fante nel corso della sessione estiva di calciomercato.