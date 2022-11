Parma, Ciaramitaro: “Squadra top, la maglia pesa. Vazquez fuoriclasse. A Palermo…”

Le dichiarazioni di Ciaramitaro sui percorso del Parma in Serie B

Inizio di stagione altalenante per il Parma guidato da Fabio Pecchia che nelle prime 13 giornate di campionato si trova attualmente al quarto posto con ventidue punti in graduatoria. Bottino discreto ma forse un p' al di sotto delle aspettative per una squadra che non ha mai nascosto le proprie ambizioni di vertice. Nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni di Parma Live.com l ex centrocampista di Palermo e Parma, tra le altre,Maurizio Ciaramitaro si è espresso sul percorso fino ad adesso compiuto dai crociati . Di seguito le sue dichiarazioni.

INIZIO DI STAGIONE PARMA "Essendo io di Palermo, ho visto giocare il Parma al Barbera. Per quanto riguarda il risultato, al Parma non è andata bene. Una caratteristica importante del Parma è che la squadra crociata ha dei giovani interessanti e giocatori importanti, come Buffon e Vazquez. Questi ultimi due sono giocatori di esperienza che danno qualcosa in più ai giovani per cercare di vincere il campionato. Per la piazza e il blasone della città è giusto che il Parma debba lottare per vincere il campionato".

SU FORMAZIONE CROCIATA "Per quanto riguarda gli aspetti positivi dico che il Parma è una squadra giovane con giocatori che vogliono mettersi in mostra e hanno la voglia di ottenere buoni risultati. Per quanto riguarda gli aspetti negativi dico che, sapendo di indossare una maglia gloriosa come quella del Parma, sanno di avere un peso importante perché la squadra ducale deve giocare sempre per vincere, soprattutto adesso che si trova in una categoria che non gli apparitene, ma la dimensione del Parma è la Serie A. La piazza è importante, la città è importante. Nella squadra ducale hanno giocato giocatori importanti. Anche io ho giocato nel Parma e sono cosciente di cosa significa indossare quella maglia e il "peso" che ne comporta. Capisco le difficoltà che si possano avere soprattutto quando si è giovani. Le ho avute io e penso che questo possa accadere a qualche altro giocatore giovane. Attualmente in squadra ci sono giocatori importanti, come Buffon, autentica leggenda calcistica, che può aiutare molto i giovani a farli stare tranquilli e ad affrontare le partite in maniera serena"."

RISULTATI "Il gruppo è giovane e ha ancora poca esperienza sotto certi aspetti. In questa categoria quando non riesci vincere dovresti cercare di non perdere. Il Parma ha perso a Palermo una partita che onestamente non meritava di perdere, sinceramente parlando i crociati almeno meritavano il pareggio. Secondo me devono crescere un po' di più a livello di personalità fuori casa. Ho visto anche qualche partita al Tardini e ho notato che in queste occasioni il Parma è più spensierato e disinibito

AMBIZIONI DUCALI "Io non voglio mettere pressioni a nessuno. E' vero che quando si nomina il Parma, per quello che ha dimostrato nel corso della sua storia e per la squadra a disposizione, chiunque può pensare che gli obiettivi della società siano sempre alti. Lo stesso discorso lo faccio per il Palermo, anche se la squadra siciliano ha vinto un pò di meno in ambito europeo rispetto al Parma. Anche il Bari ha obiettivi ambiziosi. Parma, Bari, Palermo sono piazze che attirano molta gente allo stadio, posti in cui la gente conosce il peso della maglia. Per questo il Parma deve lottare sempre per ambire a tornare in A".

RUOLO VAZQUEZ - "Vazquez è un giocatore molto forte che secondo me potrebbe giocare anche in difesa. Lui fa la differenza, è un giocatore di una qualità incredibile e immensa. Io lo ho ammirato e ho giocato anche contro di lui. E' un giocatore con una classe sopraffina: vede la giocata prima degli altri. Lui potrebbe giocare dappertutto: può fare il metronomo, basso di centrocampo, mezzala, trequartista. E' un giocatore talmente forte al tal punto da crearsi lui stesso un ruolo in campo".

SULLA SQUADRA "Ci sono elementi molto forti. Quando io ho giocato a Parma probabilmente non ero così forte a livello di personalità. E' stato il primo anno per tutti, anche per mister Pioli. Nel momento di difficoltà forse non avevamo quella forte personalità che ci avrebbe consentito di superare gli eventuali momenti difficili. Sono passati ormai sedici anni fa. Erano altri tempi, altro calcio, altri giocatori. Io penso che il Parma abbia dei giovani che possano fare davvero delle carriere importanti. Questo è sicuro".

SUL PROSSIMO IMPEGNO DI CAMPIONATO"Parma-Modena sarà un derby. Con questa parola potremmo aver già detto tutto. Sono partite che non richiedono presentazione. Il Modena ha avuto un andamento altalenante: alcune partite sono state eccezionali, mentre in altre i canarini sono scivolati inaspettatamente. Sulla carta il Parma dovrebbe essere favorito, ma il Modena è una squadra importante e attrezzata e cercherà di fare una buona partita".