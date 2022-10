Parma, Buffon: “Squadra seria, possiamo toglierci soddisfazioni. Serie A e Dybala…”

A tutto Buffon, l'ex Juventus e PSG analizza l'attualità in serie A. Su Dybala...

Profilo calcistico di assoluta caratura internazionale, Campione del Mondo di Germania 2006 con la Nazionale azzurra di Marcello Lippi, l'ex estremo difensore di Juventus e Psg, Gianluigi Buffon, si è espresso sulle tematiche di attualità in chiave Serie A, e non solo, durante la cerimonia di consegna dei Premi "Scopigno e Pulici" presso il Salone d'Onore del Coni a Roma. Di seguito le dichiarazioni dell'attuale portiere del Parma.

SUL PARMA - "Proseguo la mia carriera con tanto entusiasmo, altrimenti non continuerei. Questa è la benzina che mi fa andare avanti. Siamo partiti meglio rispetto all’anno scorso e stiamo dando segnali di essere una squadra seria, in ascesa, che sta prendendo consapevolezza della sua forza. Dovessimo continuare così potremo toglierci delle soddisfazioni.

ITALIA FUORI DAI MONDIALI DI QATAR 2022 - "Fa male a me, ma penso che farà più male ai giocatori, a chi è chiamato in causa in prima persona. Io come gli altri 60 milioni di italiani siamo dispiaciuti. Euro 2024? "Ne passano due? Allora è diverso, diventa un girone da rispettare ma alla portata dell’Italia".

SERIE A - "È un campionato bellissimo, in maniera meritata e prepotente ci sono due realtà come Udinese, inaspettata, e l’Atalanta, che stanno andando benissimo. Il Napoli poi è strepitoso, per quello che esprime e per i gol che fa. Poi c’è la conferma di un grande Milan e alcune difficoltà della Juventus. Molto dipende dalle assenze, come dice Allegri, veramente importanti. Poi mi fermo, non voglio dire parole che non siano di conforto e di aiuto. Aspetto che si giochino le prossime partite, poi Allegri troverà il bandolo della matassa".

SU DYBALA- " Gli mando un grandissimo abbraccio e gli faccio i complimenti per quello che sta facendo. Sono sicuro che avesse bisogno di una nuova sfida, e ha scelto quella più bella per lui. Sono convinto che sia felicissimo. Spero che si metta in sesto per il Mondiale".