Calciomercato Parma, c’è l’intesa con Buffon: l’ex Juventus torna in Serie B

Gianluigi Buffon torna a Parma con l'obiettivo di contribuire all'immediato ritorno della compagine crociata in Serie A

L'ex numero uno di Juventus e PSG tornerà a vestire la maglia crociata nell'auspicio di riportare la squadra emiliana subito in Serie A, Il patron Krause vuole rilanciare rapidamente le ambizioni del club emiliano, come dimostra l'investimento compiuto per riportare in gialloblù uno dei simboli del calcio italiano dell'ultimo trentennio. Secondo quanto riportato da TMW, l'estremo difensore firmerà un contratto biennale da un milione e duecento mila euro netti a stagione che lieviteranno ulteriormente in caso di promozione nella massima serie. Nell'accordo è previsto infatti un ricco bonus da circa cinquecento mila euro in caso di immediato ritorno in Serie A, della società ducale.